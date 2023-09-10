3点デザイン NIKE ナイキ プリントTシャツ

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他のナイキはこちら#ミスターグッドマンナイキ◆３点おまとめ割引き◆金額に関わらず、3点まとめての場合、¥10,000で販売致します。ただし、お選び頂く前に売れてしまった場合、先にご購入頂いた方を優先と致します。※まとめ割でそれぞれ欲しいアイテムに個別でコメントお願いします。コメントも早い方順に販売させて頂きます。尚、おまとめ買いの場合はお取り置きは出来ません。４点目以降は、1点¥3,333でお売りします。予め、ご了承下さいませ。◆◆◆上記と並行して、10点まとめて¥30,000での販売も致します◆◆◆本来ですと、9点で¥30,000になりますので1点分お得です。この機会に是非ご検討下さいませ。※こちらも先にコメント、ご購入頂いた方が優先となります。◼︎ブランド：ナイキ◼︎素材：コットン◼︎色：ブラック◼︎年代：2000年代◼︎状態：目立つダメージはありませんが、古着という事をご理解下さい。肩幅: 58身幅: 62着丈: 73袖丈肩から:21■出品している商品は全てクリーニング済みです。■出品物は全て、アメリカ購入の古着です。古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。■サイズはあくまで目安です。着画もお断りしていますので、実寸をご参考下さい。80's90'sスタイルのリバイバルで、非常に人気があり注目のアイテムです。アメカジ、モード、ストリート等のスタイリング問わず合わせられるデザインです。＊値下げ交渉、ご質問等お気軽にお問い合わせ下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋