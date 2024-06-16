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MY FIRST BE@RBRICK B@BY × AUTUMN LEAVES
商品番号 E27362350165
商品名

MY FIRST BE@RBRICK B@BY × AUTUMN LEAVES
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【9月上旬発送】MYFIRSTBE@[email protected]％＆400％中古である点をご理解ください。新品状態をご希望の方はご遠慮下さい。経年変化等は必ずありますので画像をご確認ください。状態は写真の通りとなります。箱は全て揃っており、内側のプラケースもあります。商品すり換え防止の為、発送後のキャンセルは受け付けません。ご了承ください。また気になる箇所等はコメントいただければ対応致します。発送はエアパッキンに包み、箱に入れ発送致します。
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