Katin anvil Tシャツ ネイビー シングルステッチ USA製 90's

ご覧いただきまして、ありがとうございます♪❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖フォロワー様、割引き可能です♬詳細はプロフィールをご覧ください♪✤上記以外の値引き(交渉)は不可となります✤複数同時にご購入いただける場合、＋1点に付き、一律200円引きさせていただきます◎❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ご購入・コメント前に必ずプロフィールをご確認ください。着用画像・身体的特徴・着用感に関するご質問はお断りしております。基本的にご返品はお受け致しかねます(◡ω◡)状態等を再度ご確認くださいませ。電子タバコ喫煙者あり。ペットはおりません。完璧をお求めの方はご購入をお控えください。❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖90's前半に製造されたアメリカ古着、コットンのプリントTシャツです(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧状態良好で、『まだ水通しをしていない可能性あり』です♪カラー:ネイビー✮Katin✮南カリフォルニア発の老舗サーフブランド✦MADEINUSA✦K-manタグ✦✦袖口・裾口共にシングルステッチ✦✦プリントに細かな凹凸あり(画像3枚目)✦✥サーファー✥スケーター✥ストリート✥アメカジ✥【表記サイズ】 Ｌ✤実寸値重視でご確認ください。【平置実寸】肩幅:55cm袖丈:20cm 身幅:58.5cm(脇下)裾幅:58.5cm着丈:74cm✤多少、誤差がある可能性があります。【状態】使用感: 弱 (未使用→弱→普通→強→ジャンク)ダメージの種類: 特になし ✤微細なダメージがある可能性はあります。✤多少、保管ジワがあります。 ✤あくまで製造から30年近く経過した古着であることをご理解・ご了承くださいませ。 【その他】✤購入後、未着用・未洗い



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