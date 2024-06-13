【美品】PORTER CASINO ポーター カジノ 財布 ブライドルレザー

●ブランドポーターカジノPORTERCASINO吉田カバン希少廃盤品財布ブライドルレザー●素材ブライドルレザー 革 本革●カラーブラック 黒クラッチサイズ縦:約10㎝横:約12.8㎝マチ:約4.5㎝素人採寸●仕様カードポケット×6札入れ×1小銭入れ×1●付属品なし素人レベルの検品ですので、神経質な方はお控えください。状態は写真にてご確認下さい。※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。※即購入可※お値下げ交渉可〜注意事項〜発送した商品の畳んでできるシワなどはご了承下さい。商品画像をしっかりご覧になった上ご購入宜しくお願い致します。



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