BAPE X INTER MIAMI CF SNAP BACK CAP 即納

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ご覧いただき誠にありがとうこざいます。出品するABATHINGAPEの品は国内正規品です！フリーサイズ：アジャスター調節素材：ウール50%,ポリエステル50%新品、未使用即日発送可能です。返品・交換はお受け致しかねますのでご了承ください。ウール/ポリエステルの混紡素材を使用したパネルキャップ。フロントパネルにAPEHEADとINTERMIAMICFロゴを組み合わせたスペシャルなグラフィック、背面にINTERMIAMICFロゴ、左パネルに2ブランドのネームを直刺繍で表現したデザイン。ピスネームはコラボ仕様。後部にスナップバックを付属、サイズ調整が可能。⭐︎⭐︎神経質、完璧を求める、粗探し目的、無意味に評価下げ、少しでも気にする気にいらない、少しのミスも見逃せない方や許せない方はお控え下さい。⭐︎⭐︎コミュニケーションをいただけない方、いきなり悪い評価を付けられる方はお控え下さい。#ABATHINGAPE#アベイシングエイプ#BAPE#INTERMIAMICF