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【希少XLサイズ】 ポロ ラルフローレン ポロベア Tシャツ 紺 フロントロゴ
商品番号 S95984209339
商品名

【希少XLサイズ】 ポロ ラルフローレン ポロベア Tシャツ 紺 フロントロゴ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。【商品検索】#thenordにて古着・新品アイテムなど多数出品しております。Tシャツ・ポロシャツなど夏物アイテムは#thenordshirts【商品名】Tシャツ半袖シャツ【ブランド名】ポロラルフローレンpoloRalphLauren【カラー】紺ネイビー【サイズ】メーカーサイズXL着丈67身幅53肩幅48袖丈22平置き実寸で計測しております。多少の誤差はご容赦ください。サイズが合えばメンズレディース問わず着用可能です。【コンディション】目立った汚れはありません。【アイテム特徴】デザイン・配色・素材感などセンスを感じる一品です。オーバーサイズですのでビッグシルエットゆるダボでの着用が可能なアイテムです。【備考】古着・ヴィンテージ商品という点をご理解のほどお願いします。コンディションは独自の基準にて判断しております。その他にも90s80sスポーツMIX菅田将暉3代目JSBTシャツポロシャツラルフローレンラコステフレッドペリーアディダスオリジナルスナイキカーハートステューシーストリート系など多数のアイテムを出品しております。是非ご覧下さいませ。【商品管理No.】8236
http://narcologia.ru/goods/browse783591.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly48584.html
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