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NICENESS(ナイスネス) PAYN BLACK 新品未使用タグ付き
商品番号 U56061164871
商品名

NICENESS(ナイスネス) PAYN BLACK 新品未使用タグ付き
ブランド名 ナイスネス
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NICENESS(ナイスネス)PAYNペイン(コマンドベルト)BLACK23AW新品未使用タグ付き定価8,800円1940〜50sのUSmountaincorpsのスノーパーカーや同年代のUSAFなどで用いられたバックル形状を利用し、テーマ背景に基づき染め上げたオリジナルテープと合わせることで誕生したタクティカルストームベルト。NICENESSアイテムとの相性を考えたデザインのため、どのアイテムに合わせても相性の良い仕上がりです。また、ベルトを2本使いバックルを互いちがいに通すことで、配色のダブルベルトとしても使える適応力の高いベルトとなっています。下記ブランドが好きな方にオススメですAetaAllegeA.PRESSEATONAURALEEblurhmsCIOTACOMOLICristaSeyaDAIWAPIER39DRESSENGINEEREDGARMENTSennoyErniePaloe.senEts.MATERIAUXeveryoneFARAHFreshServiceGraphpaperHenderSchemeHERILLhoboHOMELESSTAILORis-nessJUNYAWATANABEKAPTAINSUNSHINEkolorBEACONmarkaMARKAWAREMARNIMarvinePontiakmfpenNEATNEEDLESN.HOOLYWOODnonnativeOUTILTEATORAUNIVERSALPRODUCTSUNUSEDURUvisvim1LDKスタイリスト私物
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