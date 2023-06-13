MARTINE ROSEブラックT 伊勢丹メンズ 館購入品

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック伊勢丹メンズ館で新品購入後、3回程着用しっかりした生地で作られており肌触りも良いです。あくまでも中古になりますのでご了承の程お願いします。サイズはMですが、USですので、日本のＬサイズくらいかと思います。マーティンローズについてマーティンローズ(MARTINROSE)はイギリス・ロンドンのメンズウェアブランド。 2007年、イギリス出身のマーティンローズはニューヨークのソーホーにあるブラック・プライベート・メンバーズ・クラブで10枚のシャツをニューコレクションとして手掛け、メンズウェアのシャツレーベルからスタートしたデザイナーである。 FashionEastの設立者LuluKennedyからサポートされ、自身のコレクションを、ロンドンファッションウィークのメンズウェア初日に、インスタレーション形式として発表。後に、ファースト・デビューランウェイを展開すると同時に、ブリティッシュ・ファッション・カウンセル協賛のNEWGEN賞を受賞した。



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