WASH'N'MADE バンダナ柄ネクタイ ペイズリー ビームス BEDWIN

#【色違いあり】バンダナ柄を多数出品しています!#【厳選】アメカジ・ストリートアイテムはこちらBEAMS取扱いブランド「WASH'N'MADE(ウォッシュンメイド)」のバンダナタイになります。ウォッシュのかかったMADEINUSAのHAVAHANK社バンダナを大胆に使用し作製した遊び心溢れるネクタイです。カジュアルコーディネートのアクセントにぴったりの仕上がりで、プラスワンアイテムにおすすめです。もともと、バンダナ柄が大好きなのですが、ありそうでないこのアイテムは即買いでした。使い込んでいくうちに味が出てきてよりかっこよくなっていく素材だと思います!素材:コットン100%色:ネイビー(紺)寸法:全長約148cm×大剣幅約8cm【状態】●1~2回しか使った記憶がなく、目立ったダメージはありませんが、結び目辺りにシワなどございます。もともとウォッシュ加工が施されていますので、ご理解の上お買い求めください。・非喫煙。ペットなし。・他でも出品しており、タイミングによっては、売り切れている場合がございます。どうかあしからずご了承ください。ビームスハバハンクhecticヘクティクbedwincorefighterコアファイターNEIGHBORHOODネイバーフッドsacaiTHENORTHFACEザノースフェイスsupremeundercoverアンダーカバーNEXUS7ネクサスセブンChildrenofthediscordanceチルドレンオブザディスコーダンスPOLORALPHLAURENポロラルフローレンRRL