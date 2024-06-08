SUNDINISTA EXPERIENCE CAP チバユウスケ スラムダンク

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SUNDINISTAEXPERIENCEルードギャラリー×チバユウスケTheBirthdayスラムダンクの主題歌YUSUKECHIBAmeetsRUDEGALLERYSUNDINISTAEXPERIENCE5thSESSION“Dancewithme”2015.2.21DROPTheBirthdayチバユウスケ氏の手書きDancewithmeONLINESTORE限定商品1人1点のみの購入可能商品極少量生産即完売！！！COLORFULLBLACKGOLDTRASHの写真集にて着用SUNDINISTAEXPERIENCEのCAPを着用する事は非常に珍しく貴重です。探されていた方はよろしくお願い致します。黒ですので汚れはわかりませんが、着用感はありますので状態は画像にてご確認をお願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。ノークレームノーリターンでお願い致します。otto製のボディを使用した商品になり、洗濯も可能。洗濯の際は手洗いをおすすめ致します。洗濯にてヘタレること、型崩れも少なくため、10年はご使用いただけます。sundinistaや、ルードギャラリーの商品のotto製のものを使用しており、信頼のメーカーになります。thebirthdayミッシェルガンエレファントのチバユウスケ氏のオリジナルデザインTHEEMICHELLEGUNELEPHANTミッシェルガンエレファントROSSOザバースデイTheBirthdayチバユウスケ浅井健一BlankeyJetCityブランキージェットシティRUDEGALLERYルードギャラリーSUNDINISTAEXPERIENCEサンディニスタエクスペリエンスCELT\u0026COBRAケルト\u0026コブラGAVIALガヴィル 山下達郎 スラムダンク slamdunkカラー···ブラック形···ベースボール素材···コットン