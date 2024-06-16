HUMAN MADE LEATHER WALLET BEIGE WALLET

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ヒューマンメイド財布⭕️コメント無しでの即購入歓迎します、又コメント途中でも即購入の方優先になります。❌お値下げ、値段交渉はしません。⚠️コンビニ/ATMでのお支払いを選択の場合は必ずお支払い予定日時をお知らせ下さい。カラーベージュ状態新品未使用(撮影の為に開封)購入場所HUMANMADEオンラインハートのエンボス加工がされた、二つ折りのレザーウォレット。使うほどに馴染んでいく、レザーのエイジングを楽しむことができます。天然皮革を使用しているため、一点一点に個体差がございます。予めご了承ください。あくまでも個人保管になります。神経質な方のご利用はお断りします。