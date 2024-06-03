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ナイキ コートビジョン NIKE COURT VISION 27.0cm
商品番号 Q53573210509
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ナイキ コートビジョン NIKE COURT VISION 27.0cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,219 円
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商品詳細

購入してから数回しか履かなかったため、状態は良いかと存じます。気になる箇所がございましたらコメント頂けますと幸いです。発送は防水のビニールに包んで発送致します。メインカラー···ブラック、グレー#nike#courtvision#27
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