無双 オール竹腑 最高級マットクロコダイル 長財布 ブラック 黒 ワニ わに

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セレブな本物高級マットクロコダイル(CROCODILE)ウォレット長財布(無双仕立て)日本製(MADEINJAPAN)です。画像でも分かると思いますが上質で上品な最高級クロコダイルを贅沢に使用し、作りがとても良く機能的です。贅沢にクロコダイルのきれいな購入竹腑部分を厳選し使用して作られております。高級クロコダイルですから、本物の確かな肌触りと柔らかさ希少性の風格に満ちた逸品です。美しい仕上げにより、洗練された質感のあるお財布に仕上がっております。インサイドはポケットやカード入れなども充実し、札入れもキッチリ仕切りが入っており、使い勝手の良い実質的な仕様になっております。お色は人気色のブラック(黒)です。実寸は、縦：約17.5cm×横：約9cm×マチ幅：約2.5cm(素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい)。札入れ×2、カード入れ×5、収納×2と収納がたくさんありとても機能的です。シンプルなお色のブラックですから、男女兼用でご使用出来き、カジュアル、スーツスタイルはもちろん、ドレスアップ、フォーマルな場面や冠婚葬祭にも対応可能なオールラウンドなお財布です。見た目より収納力がありかなり重宝します。どんな服にも合わせやすい素敵でセレブなお財布です。エキゾチックレザーはファッション誌などでかなり取り上げており、クロコダイルレザーは一番人気ですね！こんなラグジュアリーで、セレブなクロコダイルウオレットを持ってまわりに差を付けたいですね！こちらのタイプを探されている方は大変多いと思います。自宅保管をしておりましたので、細かい事を気になさるような神経質な方のご購入はご遠慮下さい。RonHermanBEAMSSHIPSTOMORROWLANDUNITEDARROWSFREAK'SSTOREJOURNALSTANDARDSupremeRonHermannanouniverseR.HTHESUITCOMPANYUNIVERSALLANGUAGEロンハーマンナノユニバースジャーナルスタンダードフリークスストアビームスシップスユナイテッドアローズトゥモローランドイタリアイタリーITALYITALIASTAR好きな方に！カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革