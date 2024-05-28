80s チャンピオン ビンテージ リバーシブル トリコタグ Tシャツ

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【商品名】80年代チャンピオントリコタグのリバーシブルTシャツ【商品説明】KALAMAZOOSOUTH（ミシガン州の都市カラマズー)と鷲のラバープリント十数年前に原宿の古着屋で購入しました。コアなファンが多い、リバーシブルTシャツ。今時期のインナーとしてサイズ的に160㎝から170㎝の細身の男性もしくは女性にもおススメです。自身170㎝の60㎏ですが問題なく着用できました。チャンピオンが好きな方、コレクターの方この機会にいかがですか？【状態】着用感特に気になる穴、ほつれ、シミ汚れ等は見当たりませんでした。 生地もふかふかで長く着用できるビンテージTシャツです。【サイズ】㎝（1～2センチの誤差はご容赦ください）肩幅：41袖幅：16身幅：42着丈：60※サイズ感のご質問にはお答えができません。※寸法のご確認をお願い致します。【発送】入金確認後２４時間以内に発送手続きを完了致します。※遅れる場合はメッセージをお送り致します。らくらくメルカリ便で匿名配送となります。コンパクトに折りたたんでの梱包になりますので折シワはご容赦ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）柄・デザイン...プリント（ロゴなど）袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...夏