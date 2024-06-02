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タイガーⅠ戦車 1/35スケール完成品
商品番号 F23523328200
商品名

タイガーⅠ戦車 1/35スケール完成品
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...戦車・軍用車両・軍艦仕様...完成品スケール...1/35タミヤ模型の旧タイガー戦車です。砲塔車体前部各部パーツをディテールアップして現在売られてるタミヤのタイガーと見比べて見劣りしないレベルに製作しました。旧タイガー戦車の売りである操縦士ハッチと無線士ハッチは開閉式になっております。塗装は1943年ロシア戦線第102SS重戦車大隊ダスライヒを再現しました。ミリタリー模型戦車プラモデルドイツ軍タイガー戦車
http://narcologia.ru/goods/update300495.html
http://narcologia.ru/goods/perforce428765.html
http://narcologia.ru/goods/waveform176817.html
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