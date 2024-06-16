【入手困難】Chrome Hearts クロムハーツ トラッカーキャップ

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ChromeHeartsのトラッカーキャップです現在極めて入手困難で価格が毎年上がり続けている人気商品です。購入後1度も着用の機会が無いので出品します。ChromeHearts南青山店で購入しました。ご希望でしたら送料等が少し上がってしまうのですが購入時の袋のまま発送致します。値段交渉受け付けてます。まとめ買いで割引可能です合計金額から2点5%3点10%4点以上15%