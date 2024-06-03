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Porter（ポーター）長財布
商品番号 Q26414841491
商品名

Porter（ポーター）長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年9月に購入購入価格　29,700円※箱、タグ、説明書がいる場合はコメントください。　通常は商品のみの発送となります。1週間ほど使用しました。買ったばかりですが、訳あって水濡れしてしまい、乾いても水ジミが残ってしまいました。新たに買い替えた為、こちらを出品します。水ジミは、写真では分かりにくいのですが光の反射でわかる程度です。神経質な方は購入をご遠慮ください。（3枚目の写真、左角）しかしながら、それ以外は買って間もない為、新品同様です！！※不要な方は購入時、コメント願います。※他のサイトでも出品掲載をしているため、　売り切れの場合あり。ポーターシーン（ブラック）ブランド：吉田カバンPORTERSHEEN（PORTER）性別：メンズ色：ブラック系小銭入れの有無：小銭入れ付き柄：ワンポイント
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