【HYSTERIC GLAMOUR】Tシャツ 未使用 タグ付き

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HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーSOFTDRINKTシャツ未使用ですが、袋から出しタグを取らない状態でハンガーに掛け保存していました。目立った傷や汚れはないと思いますが、年単位で上記の状態で保存していましたので、完璧を求める方はご注意下さい。あくまで一度人の手に渡った商品なことをご理解の上、ご購入下さい。光の関係で白っぽく写っていますが、生地は真っ黒です。定価：14080円柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラックネック···Uネック