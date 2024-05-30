新品BOTTEGA VENETA271932 VAYD0 3008チャートベルト

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商品詳細
★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【商品名】BOTTEGAVENETAボッテガベネタ271932VAYD03008イントレチャートメンズベルトターコイズグリーン系(新品)【品番】271932_VAYD0_3008【カラー】 ターコイズグリーン系金具：メタル【素材】レザー・メタル【サイズ】★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★約85：79から91cm 5つ穴(3cmピッチ)約90：84から96cm 5つ穴(3cmピッチ)約95:89から101cm 5つ穴(3cmピッチ)ベルト幅約3.5cmバックル縦5.0cm×横4.5cm【付属品】保存袋※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアBOTTEGAVENETAアウトレット直営店【参考価格】69,300円（税込み）★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★
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新品（訳あり）ボッテガ 271932 V001O 3008 メンズベルト95cm ...
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