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D3995◾️希少　ハーレーダビッドソン　Tシャツ USA製
商品番号 M18141077136
商品名

D3995◾️希少　ハーレーダビッドソン　Tシャツ USA製
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 4,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️◎ご覧頂き、ありがとうございます。◎フォロー割等のお得なお値引き情報は、プロフィールをご覧下さい。◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。【ブランド名】HARLEY-DAVIDSONハーレーダビッドソン　#Konokonokono出品メンズファッション　→他にも出品しております。【コンディション】■ランク《AB》※ランクの詳細については、プロフィールをご覧下さい。｛備考・ダメージ詳細など｝多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージ、不具合などはなく、これからもご愛用頂けるコンディションです。【商品詳細】■カラー／ブラック■表記サイズ【L】■実寸サイズ※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい身幅約55ｃｍ（平置き状態で表面の脇下直線距離）着丈約71ｃｍ（平置き状態でサイドネックポイントから直線距離）肩幅約54ｃｍ（平置きで、肩先から肩先に、直線での距離）袖丈約21ｃｍ（平置き状態で肩切り替えしから袖口直線距離）
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