ユベントス(セリエA) ネクタイ　レアもの！

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。イタリアサッカーセリエA超名門ユベントスのネクタイです。かなり前にチーム関係企業の方からいただいたもので2回ほど着用しましたが、それ以降は洋服タンスの中で保管してありました。なかなか入手できないレアものだと思います。イタリア製 シルク100%#ユベントス ネクタイ#セリエA
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http://narcologia.ru/goods/preference871238.html
http://narcologia.ru/goods/pompous25623.html
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