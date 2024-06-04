ユベントス(セリエA) ネクタイ　レアもの！

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ご覧いただきありがとうございます。イタリアサッカーセリエA超名門ユベントスのネクタイです。かなり前にチーム関係企業の方からいただいたもので2回ほど着用しましたが、それ以降は洋服タンスの中で保管してありました。なかなか入手できないレアものだと思います。イタリア製 シルク100%#ユベントス ネクタイ#セリエA