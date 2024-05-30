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80s 90s ディアドラ製　イタリア代表　cap 帽子　キャップ
商品番号 O11276437388
商品名

80s 90s ディアドラ製　イタリア代表　cap 帽子　キャップ
ブランド名 ディアドラ
特別価格 税込 11,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重なヴィンテージのイタリア代表のキャップレジメンタルストライプの品のある柄ロゴのサイズに時代を感じます。
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