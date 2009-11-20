ワイルドスワンズ フリッカー Ⅰ 2つ折り財布 サドルプルアップ ブラック

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こちらは、ワイルドスワンズWILDSWANSフリッカー1FLICKERⅠ2つ折り財布サドルプルアップサドルブラック白鳥スワンロゴ刻印ユニオンタグ有りになります。大変貴重希少なスワン白鳥ロゴ刻印になります。ユニオンタグもあります。箱、付属品等はありません。コメントいただければスリッカーのみ同梱可能です。質問等ありましたらお気軽にコメントよろしくお願いします。多少でしたらお値下げも検討しますのでコメントお待ちしております。