ロエベ　新品未使用　ネクタイ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレーカラー···ブルーロエベの肌触りが極上のシルクネクタイ。シルク素材なので結びやすいです。ブルーとグレーの組み合わせなのでどんな色のシャツやスーツにも似合います。とても合わせやすいと思います。一本持っておくと重宝します。2年前にプレゼントで頂きました。箱などありませんが良かったらご検討ください。
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