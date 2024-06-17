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ロエベ　新品未使用　ネクタイ
商品番号 O87362644309
商品名

ロエベ　新品未使用　ネクタイ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···グレーカラー···ブルーロエベの肌触りが極上のシルクネクタイ。シルク素材なので結びやすいです。ブルーとグレーの組み合わせなのでどんな色のシャツやスーツにも似合います。とても合わせやすいと思います。一本持っておくと重宝します。2年前にプレゼントで頂きました。箱などありませんが良かったらご検討ください。
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