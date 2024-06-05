ラストメモリアルコレクション くりいむレモン大全集

見て頂きありがとうございます！️⭕️即購入コチラは【ラストメモリアルコレクションくりぃむレモン大全集】のDVD-BOXになります。友人代行で出品しております。10年以上前の物の為、箱全体は凹み無く綺麗ですが、3・4・5枚目を見て頂きますと、劣化で汚れが見られます。ダンボール箱に入れて置いていたみたいです。(お値下げ不可❌)⚠️中古品である事をご理解下さい。箱に付いた汚れやホコリなど気になる方はご購入しないで下さい。(※発送後の事故やトラブルに関しましては一切責任は負えませんのでご理解下さい。)



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