美品 希少 Bronzini 極上シルクコーデュロイ ヴィンテージ ネクタイ ...

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-極上のコーデュロイシルクが使われたアメリカヴィンテージです。ハンドメイドの高級品。推定年代は60s-70sです。\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;-「NotWeighted..25%」という表記があります。これは昔のアメリカで生地の良さをアピールしていた文言で、数値が小さいほど上質になります。25%というのは極めて小さい数値で、例えばポロラルフローレンでこれほど小さいものは無く、ブルックスブラザーズの50s以前で数度だけ見たことがある程度になります。[状態]超美品です。[サイズ][備考]##phot02313



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