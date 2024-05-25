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美品 希少 Bronzini 極上シルクコーデュロイ ヴィンテージ ネクタイ
商品番号 G89370982367
商品名

美品 希少 Bronzini 極上シルクコーデュロイ ヴィンテージ ネクタイ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,005 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-極上のコーデュロイシルクが使われたアメリカヴィンテージです。ハンドメイドの高級品。推定年代は60s-70sです。\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;-「NotWeighted..25%」という表記があります。これは昔のアメリカで生地の良さをアピールしていた文言で、数値が小さいほど上質になります。25%というのは極めて小さい数値で、例えばポロラルフローレンでこれほど小さいものは無く、ブルックスブラザーズの50s以前で数度だけ見たことがある程度になります。[状態]超美品です。[サイズ][備考]##phot02313
http://narcologia.ru/goods/procurement306633.html
http://narcologia.ru/goods/pompous816623.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant7882.html

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