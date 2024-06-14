ヴィヴィアンウエストウッド ベルト

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商品詳細
viviennewestwoodの赤いベルトです少しめくれがあります(画像6)ヴィヴィアンのロゴのバックル付きのデザインでレッドのベルトがアクセントカラーにぴったりですバックルは小キズはありますが、大きな傷などなくキレイですサイズが合う女性の方でも問題なく使えると思いますサイズ全長100cmウエスト70cm〜90cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします自宅にて保管していました喫煙者、ペットはいませんベルト赤レッドviviennewestwoodmanviviennewestwoodヴィヴィアンウエストウッドビビアンウエストウッドBuyee歓迎
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ORB ENGRAVED BUCKLE ベルト
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