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STUSSY UNIVERSE TEE PIGMENT DYED WHITE L
商品番号 K47376985246
商品名

STUSSY UNIVERSE TEE PIGMENT DYED WHITE L
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステューシー　ユニバーサル　Tシャツ　半袖　ピグメントダイド　希少サイズ　L身幅59.7cm着丈76.2cm袖丈25.4cmカラー　ホワイト　白2023年AW新品未使用　タグ付きショートスリーブクルーネックTシャツ-スクリーンプリントグラフィック-リブ編みの襟-オーバーサイズフィット-ユニセックス-100%コットンcotton-インポート*本品は製品染めのため、色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。
http://narcologia.ru/goods/seamless900029.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit805086.html
http://narcologia.ru/goods/flight390728.html

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