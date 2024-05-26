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HERMES マフラー
商品番号 U35461703581
商品名

HERMES マフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのカシミヤ100%マフラー。手触りがとても滑らかで気持ちいいです。使用数回→保管。ホームクリーニング済。メンズですがどなたでも。23×146（フリンジ含）お値下げ交渉は、ごめんなさい。#HERMES#エルメス#ストール#メンズ#マフラー#カシミヤ
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