HERMES マフラー

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商品詳細
エルメスのカシミヤ100%マフラー。手触りがとても滑らかで気持ちいいです。使用数回→保管。ホームクリーニング済。メンズですがどなたでも。23×146（フリンジ含）お値下げ交渉は、ごめんなさい。#HERMES#エルメス#ストール#メンズ#マフラー#カシミヤ
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