9FIFTY DOWNTOWN × New Era イニシャルロゴ L/XL

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9FIFTYDOWNTOWN×NewEraイニシャルロゴブラックグレーアンダーバイザー9FIFTYDOWNTOWN×NewEraInitialLogo昨年結成40周年を迎えたダウンタウンとニューエラのコラボレーションシリーズ。ダウンタウンのカタカナ・英語それぞれのイニシャルをモチーフにデザインされた、この企画のためのオリジナルロゴをフロントに刺繍でレイアウトしています。シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整可能な9FIFTYです。SIZE：L/XL17枚目2〜9枚目実物写真10〜16枚目画像購入先:NEWERAKOBE店舗ニューエラ神戸 newerakobeニューエラkobeニューエラkobeタグ等は店舗で破棄されました。商品状態:新品未使用 未検品カラー:ブラックblackBLACK黒発送:適応サイズのリサイクル箱で発送予定です。メーカー起因の初期不良は対応致しません。完璧を求められる方、神経質な方は購入をやめて下さい。すり替え防止の為、購入後の返品は対応できかねますので、ご了承いただける方の購入お願い致します。シュプリームネイバーフッドウィンダンシーFR2ロンハーマンアンチソーシャルソーシャルクラブゴッドセレクションヒステリックグラマーWTAPSSOPHフラグメントガールズドントクライkithサプールsapeurポロラルフローレンfr2wtapsヒューマンメードヨウジヤマモトアンダーカバーhiddennyなど興味ある方に人気のブランドです。#ダブルタップス#アンダーカバー#ヒューマンメイド#キス#cdg#コムデギャルソン#ポールスミス#ウィンダンシー#シュプリーム#hidden#ゴッドセレクショントリプルエックス#KITHカラー···ブラック