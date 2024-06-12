専用　マツヤ 別注 UK サドル レザー ピーナッツ スタッズ ベルト W34

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◆◆※商品の発送について※◆◆仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。商品の発送はお支払いから2～3日の間を予定しております。※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。日時指定などがある場合は、事前にご質問欄よりコメントして下さい。できる限り対応させていただきます。ご購入頂いた商品は順次、必ず発送させていただきますのでご安心下さいませ。商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。◆◆商品◆◆■MATSUYAマツヤ別注U.K.SaddleLeatherUKサドルレザーピーナッツ\u0026フラワースタッズベルト黒ブラックW34オススメです。お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。◆◆サイズ＆カラー◆◆表記サイズ：W34実寸サイズ全長：約108cmベルト幅：約4.2cmウエスト：約83.5～95cm多少の誤差はお許し下さい。カラー：ブラック◆◆商品状態◆◆※出品前にオイルメンテナンス済になります。ベルト全体に着用による癖、小キズ小スレがございます。画像にてよくご確認くださいませ。その他には特筆するようなダメージはございません。まだまだ永くご愛用して頂ける雰囲気抜群のベルトになります。あくまで素人保管になりますので気になる点やこだわる点がある場合は、あらかじめご質問にてご確認下さいませ。神経質な方のご入札はお控え下さい。ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。〔管理:K-12-945_71807_86001(S)〕