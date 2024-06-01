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☆PixarピクサーRendermanレンダーマン☆希少レア　帽子キャップ
商品番号 U67905694191
商品名

☆PixarピクサーRendermanレンダーマン☆希少レア　帽子キャップ
ブランド名 ピクサー
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長男がアメリカ　サンフランシスコの学会に出席した時　ピクサーさんからレンダーマン(ピクサーのCG制作ソフト)の25周年記念キャップをいただきました♪非売品です。未使用ですが　何年も前からクローゼットに眠ってましたので　色あせが少し有ります。とてもレアな物で　映画好きピクサー好きな方に　お譲り出来れば幸いです♡#ゆり418の雑貨ファッション
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