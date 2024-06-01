☆PixarピクサーRendermanレンダーマン☆希少レア　帽子キャップ

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商品詳細
長男がアメリカ サンフランシスコの学会に出席した時 ピクサーさんからレンダーマン(ピクサーのCG制作ソフト)の25周年記念キャップをいただきました♪非売品です。未使用ですが 何年も前からクローゼットに眠ってましたので 色あせが少し有ります。とてもレアな物で 映画好きピクサー好きな方に お譲り出来れば幸いです♡#ゆり418の雑貨ファッション
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