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一度着用　Neil Barrett ニール バレット 定番Vネックカットソー
商品番号 X69802376524
商品名

一度着用　Neil Barrett ニール バレット 定番Vネックカットソー
ブランド名 ニールバレット
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明NeilBarrettニールバレットニールバレットの定番Vネックカットソー。ゆったりとした肩幅とタイトめの胸回りで独特のルーズスリムフィット。絞るところは絞るきれいなシルエットとナチュラルストレッチの効いたコットン生地で快適な着心地。両サイドの裾にはスリットを施し、運動を加えてもノンストレスでスポーティな仕上がりとなっております。サイズ、xxsカラー、ホワイトコットン100%数時間着用後ホームクリーニング済みご理解いただける方のご購入をお待ちしております。ゆうパケットポストでの発送です。コンパクトな梱包にご理解くださいませ。#チョコレートマンアパレルでその他出品中です。トラブルになったので全品値下げ交渉不可です。#ニールバレット#ニールバレットTシャツカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···Vネックa
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