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ポケモンカードトリプレットビート1BOX
商品番号 T29226798449
商品名

ポケモンカードトリプレットビート1BOX
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードトリプレットビートBOXシュリンクなし・製造番号一致しています。初期不良で消えているものもあるかもしれません。・新品未開封です。購入した際にシュリンクを剥がされてます。目の前でシュリンクを剥かれましたので封入率に変わりは無くシュリンク付きの物と同じになります。すり替え等一切行なっておりませんので製造番号も全て揃った新品未開封品になります。発送の際は送料削減のため箱から出して発送致しますが、中身に変わりはありませんので、ご安心ください。ランダム性があるものですので、中身での評価はご遠慮下さい。気になる方はコメントください7/26
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