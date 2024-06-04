【新品未使用】シャイニングクロコダイル　三つ折り　コンパクト財布　チェーン付き

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【商品紹介】◯デザイン高級エキゾチックレザー、シャイニングクロコダイルを使用したゴールドチェーン付き三つ折りコンパクト財布です。職人が１枚１枚の革に、メノウ石で強い圧力をかけながら磨き上げるシャイニングクロコダイルは皮革の宝石と呼ばれています。綺麗なパープルの上品な光沢が高級感を演出し付属のゴールドチェーンとのバランスもとても良いです。小銭入れはBOX型でコンパクトながら使い勝手も良く、実用性も抜群です。皮革の宝石、シャイニングクロコダイルを使用した三つ折りコンパクト財布をお探しの方はこの機会に是非‼︎財布内部札入れ×1小銭入れ×1カードポケット×3オープンポケット×2財布前面オープンポケット×1◯素材シャイニングクロコダイルワニ革◯カラーパープル紫◯実寸縦幅約8㎝ 横幅約9.5㎝ マチ約3㎝チェーン長さ約27.5㎝素人採寸になりますのでご質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。◯状態SS新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品 Eジャンク品 訳あり品新品未使用の綺麗なお品です。レザー製品になりますので細かなスレはございます。完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい。洗練されたデザインのお財布ですのでオススメです‼︎カラー···パープル素材···本革