Supreme キャップ 帽子

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商品詳細
カラー···レッド正規品になります。2022SSです。アジャスター付いていますので、男女問わず身につけていただけると思います。使用頻度は、1度のみです。つば部分の擦れのような色合いは元々です。使用頻度は低いですが、中古品になりますので、ご理解いただける方のみ、ご検討、ご購入ください。何か質問等ありましたら、コメントいただきますよう、宜しくお願い致します。
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