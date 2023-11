新品 SNIPEER スナイパーニューエラ ガンクラフト キャップ 帽子 赤

新品未使用ですがシールなしになります 当方写真実写になりますSIZEOSFAフリーサイズスナップバック 素材100%ウール羊毛9TWENTYと9THIRTYと9FORTYの違い大きくはフロントパネル(前部)の芯の有無と深さの違いになります。フロントパネル芯有:フロントの形状をキープする硬さがあります。フロントパネル芯無:柔らかな被り心地となります。フロントパネル芯の有無9TWENTY(920):無9THIRTY(930):無9FORTY(940):有深さ9TWENTYは、9THIRTYと9FORTYよりやや浅めとなります。9THIRTYと9FORTYは、ほぼ同じです。59FIFTYはフィッテドサイズと呼ばれる独特なサイズ展開で1/8(約1cm)刻みで展開されており9FIFTYはアジャスタブル仕様でサイズ調整が可能商品は新品未使用ですが、タグ等がない場合がございます。几帳面な方のご入札は慎重にお願い致します画像に紙タグ、シール等が写っていても、無い場合もございます。また迷彩柄や柄物商品などは、個々に柄が違うため、画像と実際の商品の柄や色などが異なる場合がございます。多少の汚れやダメージ、キズ、型崩れ等がある場合がございます。几帳面な方のご入札は慎重にお願い致しますこだわりの強い方のご入札はご遠慮ください。



