コードバン財布　レザークラフト一革

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シェルコードバンの財布です。レザークラフト一革でオーダーして作りましたが使う機会がなく出品します。外側、内側全てコードバンです。ファスナーはエクセラ喫ものを使用しており、高級感溢れる一品になっております。一度も使用しておりませんが革製品のため細かな傷等あるかもしれません。何かご質問ある場合はお気軽にどうぞ！11万ぐらいで買いました。よろしくお願いします。