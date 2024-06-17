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コードバン財布　レザークラフト一革
商品番号 K40063416967
商品名

コードバン財布　レザークラフト一革
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シェルコードバンの財布です。レザークラフト一革でオーダーして作りましたが使う機会がなく出品します。外側、内側全てコードバンです。ファスナーはエクセラ喫ものを使用しており、高級感溢れる一品になっております。一度も使用しておりませんが革製品のため細かな傷等あるかもしれません。何かご質問ある場合はお気軽にどうぞ！11万ぐらいで買いました。よろしくお願いします。
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