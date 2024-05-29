【おまとめです】Supreme☆センターロゴ 入手困難 超希少カラー Tシャツ.

2枚おまとめです！ご覧頂き、ありがとうございます。☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇｀*)お気に入りの1枚を探してみてくださいね！・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品していきます。アディダス・ナイキ・チャンピオン・フィラ・カーハート・ステューシーなど ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #古着屋TR✅商品情報●ブランドシュプリーム●サイズ表記Mサイズ●サイズ実寸（単位：cm）平置き採寸着丈：70身幅：54.5肩幅：49.5袖丈：20.5※多少の誤差は、ご容赦下さい。●カラーオレンジ/橙色●素材綿●状態USED数回使用の古着ですが、大きな傷や汚れ等なくまだまだご着用頂けます(*^^*)当店は、基本的にホームクリーニングをしたものを出品・販売しております(*'▽')✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#古着屋TRQ299



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