ラウンドファスナー長財布ネイビーブルー紺青クロコダイル長財布ヘンローンマット加工

ご覧誠に有難う御座いますご検討下さいませ。カラー：ミッドナイトブルー 瑠璃紺 ネイビーブルー 紺桔梗 ウルトラマリンブルー オリエンタルブルー パンジーブルー 紺桔梗色 青色系 マット詳細：カードポケット×8室 札入れ等×6室 小銭入れ×1室 背面収納×1 (約)サイズ：横19.0cm縦10.0cm幅2.5cm上代：450,000円カラー...ブルー系財布形...長財布素材...本革ワシントン条約にCITESサイテスに基づいて正規に輸入された素材を使用しています。マット加工で経年変化を味わえ使用すればする程に艶が増し自分だけの良い風合いが出て来ます。財布メンズ長財布メンズ財布レディース長財布レディース財布クロコダイル財布クロコダイル長財布蛇革財布鰐革財布本革財布池田工芸パイソン財布パイソン長財布ロングウォレットシャイニング加工シャイニングクロコダイルヘンローン社製ヘンローン社製クロコダイルクロコダイル革エキゾチックレザー三京商会HENGLONGイリエクロコダイルナイルクロコダイルスモールクロコダイルクロコ財布イリエワニシャムワニナイルワニCITESサイテスオーダーメイド高級財布開運財布大安金運開運天赦日寅の日一粒万倍日宝くじロングウォレットバイカーウォレット#パイソン#ヘンローン#クロコダイル#コインケース#パイソン長財布#クロコダイル長財布#ラウンドファスナー長財布#革小物#本革財布#長財布#エキゾチックレザー



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