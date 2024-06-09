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再値下げ！ポケカ　ブイスターユニバース　アルセウス　UR
商品番号 M60181918805
商品名

再値下げ！ポケカ　ブイスターユニバース　アルセウス　UR
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,767 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レアリティ···URアルセウス　VSTAR自引きし、開封後すぐにスリーブにいれました。目立った傷などはないと思いますが素人検品のことを踏まえてご購入お願いします。完美品をお求めの方はご遠慮ください。プレイ用です。すり替え、トラブル防止のため返品なしでお願いします。プロフに記載ありますが完全室内飼いの長毛の猫がおります。発送は水濡れ、折れがないようにし、発送致します。幼児がいるため、発送に時間がかかることがありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ordering925679.html
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