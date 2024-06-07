コムデギャルソン　定番　L字型　ウォレット



COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット シルバー(シルバー)：ファッション



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ウォレット コムデギャルソン アウトサイドポケット L字型ミニ財布・コインケース-茶



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エンボスフォレスト Ｌ字型財布



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ゴールド Ｌ字型財布



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COMME des GARCONS L字型 ZIPウォレット ブラック(ブラック)：ファッション

コムデギャルソン 定番のL字のお財布です。シンプルでオシャレです。2023年９月に直営店で購入され未使用な物を譲っていただき私自身は一度も使用しておりません。素敵な水色に一目惚れしましたが、今あるお財布がやはり使い勝手がよく出番がなさそうなので、出品します。目を惹く色で、カバンの中でも迷子にならずテンション上がります。オシャレな方いかがですか？男女兼用男の方が持っていても素敵だと思います。箱あり値札ありカラー···ブルー財布形/開け口···L字ファスナー