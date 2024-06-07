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コムデギャルソン　定番　L字型　ウォレット
商品番号 X87866303371
商品名

コムデギャルソン　定番　L字型　ウォレット
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソン　定番のL字のお財布です。シンプルでオシャレです。2023年９月に直営店で購入され未使用な物を譲っていただき私自身は一度も使用しておりません。素敵な水色に一目惚れしましたが、今あるお財布がやはり使い勝手がよく出番がなさそうなので、出品します。目を惹く色で、カバンの中でも迷子にならずテンション上がります。オシャレな方いかがですか？男女兼用男の方が持っていても素敵だと思います。箱あり値札ありカラー···ブルー財布形/開け口···L字ファスナー
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