イサムカタヤマバックラッシュ シルバー950 ベルト

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カラー···ブラック素材···本革 (ダブルショルダー)イサムカタヤマバックラッシュの初期物シルバー950バックルベルト全長 112.5最小 87.5最大 99.５ までの方は入りますがネジ部分を外して短くする事は可能です付属品 無し 本体のみ革質はダブルショルダーでバックラッシュ特有のトラ模様 艶、肉厚です。状態は使用していましたのでシルバー950部分の傷はございます。バックル裏、部分のピンのヨレや歪みはございません。革状態はバックラッシュをご存知の方はお分かりだと思いますが一点一点革の表情、ヨレやトラ模様は異なります。まだまだしっかりとした芯は残っています初期物で現在生産されていないsizeになります。その他ご質問受け付けますあくまで中古品ですので神経質な方はお控え下さい。購入希望の方はお手数ですがコメントより一声かけて頂ければと思います。