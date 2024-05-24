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ロエベ ジャイアントジップアラウンド　長財布　バッグ
商品番号 R59221699826
商品名

ロエベ ジャイアントジップアラウンド　長財布　バッグ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベLOEWEGIANTZIPAROUNDWALLETラウンドファスナー長財布です。正規店購入です。半年ほどの使用なので全体的に綺麗な状態です。不具合などもありません。サイズ：約W22xH13xD2cm色：ネイビーブルー本体のみです。付属品はありません。大幅値下げは不可です。お取り置きはできません。
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