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新品　レザーベルト　ディズニーランド　ウエスタンウエア　32
商品番号 M81854351313
商品名

新品　レザーベルト　ディズニーランド　ウエスタンウエア　32
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆〜ご覧頂きありがとうございます〜☆ディズニーランドのウエスタンウエアで購入したレザーベルトです。サイズが合わなかったので出品します。試着のみの未使用品です。サイズ…32発送は、定形外郵便を予定していますが、梱包後のサイズによっては、らくらくメルカリ便に変更しますので、ご了承ください。
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