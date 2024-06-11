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A5　ノートカバー　本革　ヌメ
商品番号 X38865988730
商品名

A5　ノートカバー　本革　ヌメ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本革を使用したシンプルなデザインのA5ノートカバーです。素材は、外装にブラウン系のヌメ革、内装にキャメルのヌメ革を使用しています。ステッチはレッドです。左右にノートを挿し込むことができます。使用イメージは、無印良品のA5ノートやコクヨのA5ノート、カバー付きスケジュール帳を綴じた場合を載せています。ペン差しは、三菱ジェットストリーム2+1のメタルをさしています。※ハンドメイド作品であることをご理解いただける方のみお願いします。製作過程の小傷、ステッチの歪み等がある場合があります。※ノートやボールペンは付属しません。品物はカバーのみとなります。※カラーはモニターによって写真と実物で若干異なることがあります。※天然皮革を使用していますので、若干のシワ、シミ等ございます。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln996202.html
http://narcologia.ru/goods/message74527.html
http://narcologia.ru/goods/choice714985.html

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