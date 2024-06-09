ディー\u0026ジー　ドルガバドルチェ\u0026ガッバーナ　D\u0026G がま口　レッド茶　ウォレット

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商品詳細
財布形...二つ折り 男女兼用カラー...ブラウン素材...本革 ✨即買いOK！✨購入先、大手リサイクルショップで購入した商品になります！安心してお使いいただけます！横幅,13縦幅,9,5マチ,2ヴィンテージ感やレトロな味わいのある折りたたみ財布です。使用感、若干汚れ等ございますが、まだまだお使いいただける商品になります！中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さいませ。気になる部分等ございましたら、お気軽にコメント下さい！写真追加など致します！#ゲリラ109_レディース財布✨ゆるだぼサイズ、ビッグサイズ、小さいサイズ、Tシャツ、ブランドシャツ、オシャレネクタイ、オシャレシャツ、人気ニット、人気パーカー、スウェット、トレーナー、レースブラウス、高級バッグ、人気財布、スリーピーススーツ、カーゴパンツ等、幅広く出品しております！✨✨人気の、ユニクロ、ZARA、ヴィトンコーチ、ビビアン、グッチ、katespade、H\u0026M、ビームス、MICHAELKORS、PaulSmith、他にもたくさん取り扱いしています！✨
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