ネイバーフッド　ベルト

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商品詳細
素材···ナイロンカラー···ブラック1回のみ着用。こちらのベルトは両ヘッドを止めるだけのワンタッチベルトになります。普段のサイズに設定しておけばそのままはめるだけで簡単な仕組みのベルトになります。
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