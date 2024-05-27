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ネペンテス ボルダーマウンテニア キャップ2個セット ニューエラ
商品番号 J81233949807
商品名

ネペンテス ボルダーマウンテニア キャップ2個セット ニューエラ
ブランド名 ネペンテス
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前に購入しました。1年ほど着用し、ずっと保管していました。洗濯しているので使用感あります。ボルダーのロゴの刺繍、色褪せあります。コンディションは写真にてご確認下さい。発送は潰してネコポスを予定しています。
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