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7 3/8 ホワイト・ソックス　ニューエラ　キャップ　ツートン　ブラウン茶
商品番号 N84717367950
商品名

7 3/8 ホワイト・ソックス　ニューエラ　キャップ　ツートン　ブラウン茶
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホワイトソックス　ツートンカラー　ブラウンネイビー●サイズ　73/8約58.7cm●新品・未使用●ブランド　ニューエラNewEra●正規ライセンス商品　アメリカ正規店購入　MLB認証ホログラムシール付き●送料無料　　荷物を追跡でき補償もついてる　あんしん匿名配送らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)　　60サイズ段ボールの箱に入れて発送いたします即購入大歓迎ですどうぞよろしくお願いいたしますベースボールキャップメジャーリーグMLBメンズツートンカラーブラウン茶ネイビー紺色
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